Під питанням участь у "Євробаченні": TVORCHI поскаржилися на проблеми з виїздом за кордон через митців-зрадників

Після скандалу з Андрієм Щегелем та Тарасом Голубковим Мінкульт посилив правила виїзду для діячів культури, і благодійні концерти за кордоном опинилися під загрозою зриву. А для гурту TVORCHI під питанням опинилася ще й участь у "Євробаченні-2023", інформує Апостроф.

Про це музиканти написали в своєму Instagram. "Під питанням наш виступ у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в рамках проекту "Стіна" та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди. Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином", - заявили представники України на конкурсі.

Гурт TVORCHI – представники України на "Євробаченні-2023"
Фото: instagram.com/tvorchi_official

Музиканти нагадали, що з початку війни вони дають благодійні концерти по всьому світу на підтримку України, збирають кошти для ЗСУ та українських переселенців.

"Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності. Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через "митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну", - поскаржилися TVORCHI.

Представники України на "Євробаченні-2023" висловили сподівання, що справедливість переможе, зрадників буде покарано, а їм дадуть можливість працювати на благо країни.

Нагадаємо, на початку березня вибухнув скандал через українського стендап-коміка Андрія Щегеля, який сказав в інтерв'ю, що виїхав за кордон як артист, але повертатися в Україну не збирається. Він заявив, що обрав "психологічно комфортне життя", поки інші хлопці "обрали вмирати".

Після цього у Міністерстві культури України заявили, що посилять порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд артистів-чоловіків призовного віку.

За кілька днів аналогічні відомості спливли і про режисера Тараса Голубкова. У 2022 році він попросив тимчасовий дозвіл на виїзд, щоб "зняти фільм про війну". Після цього Голубков вирушив до Москви, де зняв кліп російській співачці на ім'я Клава Кока.

Тарас Голубков та Андрій Щегель – одні з артистів, які виїхали з України через лист Мінкульту
Фото: Instagram; Wikipedia


Наталка Лавринець, Апостроф





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