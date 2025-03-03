Мати загиблого за Україну воїна Ратушного назвала його єдине бажання

Українська письменниця, мати загиблого на фронті воїна Василя Ратушного Світлана Поваляєва розповіла про єдине бажання та волю свого сина.

Про це вона написала на своїй сторінці у Faceook, інформує Апостроф .

Розповіла, що її син уникав публічності та скептично ставився до звань і нагород. Єдиним його бажанням було нищення ворога:

"Василь не мав соцмереж, уникав публічності, скептично ставився до звань і нагород - одразу віддавав їх мені "щоб я пишалася" ) Його єдиним бажанням, волею і чином було нищення ворога".

Вона додала кілька фото, зокрема і нагород сина.

Як повідомляв "Апостроф", 28-річний Василь Ратушний, який був оператором БпЛА у підрозділі "Птахи Мадяра", загинув у ніч на четвер, 27 лютого. Про це повідомила його мама.