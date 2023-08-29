Психологічна допомога: як її отримати українцям у Європі

Консультації надаються безкоштовно.

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у країнах Європи. Багато з них потребують допомоги психолога. У Мінреінтеграції розповіли , як українцям за кордоном отримати психологічну допомогу, інформує ZN.ua .

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Як отримати психологічну допомогу за кордоном

Українці, які через війну виїхали за кордон, можуть звернутися за психологічною допомогою на гарячі лінії емоційної підтримки, які ініційовані Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?» разом з Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

Консультація психолога надається безкоштовно. Фахівець вислухає та дасть поради щодо покращення самопочуття.

Лінії емоційної підтримки МОМ:

Польща: +48 22 104 32 38, +48 800 088 091;

Угорщина: +36 80 984 544 (понеділок — субота);

Велика Британія: +44 808 164 8668;

Литва: +370 800 00 474;

Чехія: +420 800 050 770.

Також гаряча лінія психологічної допомоги працює і в Україні. Телефонувати можна за номером 0 800 211 444 (щодня з 10:00 до 20:00 години).