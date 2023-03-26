Літній час: українцям повідомили важливу інформацію про переведення годинників 26 березня

Україна в ніч проти 26 березня перейде на літній час. Це означає, що стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Українцям повідомили важливу інформацію щодо переходу на літній час

Український уряд 13 травня 1996 року погодив зміну часу двічі на рік. Так, у ніч на останню неділю березня стрілки годинника переводять на годину вперед – щоб продовжити світловий день. В останню неділю жовтня годинник переведуть на зимовий час - на годину назад. У 2023-му це відбудеться 29 жовтня.

Вперед чи назад: як переводити стрілки годинника

26 березня о 3.00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед – ми беремо його "в борг" у календаря. Восени його "віддаємо", повертаючи стрілки на годину назад. Звичайно, мало хто буде переводити годинник посеред ночі, і відкладе це на ранок або "поправить час" напередодні.

Переведення годинника не випадково завжди відбувається у вихідні – з суботи на неділю, коли більшість людей відпочиває, а не поспішає на роботу за графіком. Є можливість довше поспати, а не поспішати у справах. Однак "стрибок у часі" все одно негативно відбивається на самопочутті людей, це стрес для організму та його біоритмів.

У перший тиждень багато хто відчуває недосипання та втому, бо у них "забрали" годину відпочинку. Організму складно перебудуватися і засинати на годину раніше "залежного" часу. Лікарі радять сьогодні, 25 березня, лягти спати раніше, ніж зазвичай, щоб мінімізувати свої ранкові страждання. Однак на вулиці чудова погода, помітно потеплішало, бо якраз час виходити із зимової сплячки та приступати до активної роботи.

Українцям повідомили важливу інформацію щодо переходу на літній час

Українцям дали поради про переведення годинників

У сучасних гаджетах – смартфонах, комп'ютерах, ноутбуках та планшетах час перекладається автоматично. Щоб не забути перевести годинник, потрібно:

  • встановити у телефоні відповідне нагадування;
  • написати нагадування на стікері та повісити на холодильник або на іншому видному місці;
  • заздалегідь запланувати свій день та внести корективи, щоб не запізнитися та не прийти раніше на важливі заходи.

Раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, життя яких зміниться після 25 березня – перехід на літній час піде їм на користь.


Ловіцька Леся, Тудей





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