"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад

Співачка Jerry Heil розповіла, що вона вважає основною відмінністю українців від росіян.

Цього разу Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, на своїй сторінці в Instagram поскаржилася на ігнорування українцями традицій.

"Коли я приїхала додому позавчора, я спитала тата з мамою, чи були колядники.

«Цього року не було…» — відповіли розгублено.

«ЯК НЕ БУЛО?!» — аж крикнула… для мене це нонсенс. Колядувати й щедрувати, поки жила з батьками, я вважала правилом, обов’язком, невід’ємним важливим ритуалом!

Моя асистентка Настя з Дніпра сказала, вони взагалі ніколи не колядували й не щедрували. Як прикро! Але це не пізно змінити во ім’я відродження культури наших предків!", — пише співачка.

Вона представила пісню, яку не встигла підготувати до нової дати (Щедрий вечір маємо тепер в ніч на 31 грудня).

"Проте насправді наша основна відмінність з сусідом — це наявність у нас цієї культури святкування, обрядів та традицій, які не повторює взагалі жоден народ! Ми теж станемо предками. Що буде нашою спадщиною? Нам є що передавати! Берімо відповідальність за нашу культуру, бо ми створюємо нову красиву історію прямо зараз!??", — наголосила Jerry Heil.