Молодша рідна дочка Анджеліни Джолі зробила рідкісний вихід у світ: як виглядає дівчинка

Вів'єн Джолі-Пітт – молодша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Дівчинка рідко з'являється на публіці, але на нових фото можна побачити, як підросла красуня-блондинка.

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Анджеліна Джолі прилітала до Нью-Йорка у робочих справах і, звичайно ж, взяла із собою своїх дітей. Протягом кількох днів її помічали то з 18-річною Захарою, то з 19-річним Паксом, то з 17-річною Шайло. І ось нарешті на публіці з'явилася її молодша дочка - 14-річна Вів'єн, яка має брата-близнюка Нокса.

Спочатку актриса потрапила до об'єктивів папараці разом із прийомним сином, коли вони виходили з готелю. 48-річна зірка виглядала чудово в білій літній сукні-сорочці, бежевому тренчі та нюдових туфлях-човниках. Пакс виглядав дуже стильно, одягнений у чорні штани, білі кросівки та об'ємну худі, завершивши образ круглими сонцезахисними окулярами.

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Пізніше вся родина з'явилася в аеропорту - там до актриси приєдналися три її дочки, але вся увага була прикута до молодшої. Один із останніх офіційних виходів у світ дівчинки був досить давно, на одній із прем'єр. Тоді Вів'єн ще носила каре довжиною до плечей. А зараз у неї вже волосся як мінімум до лопаток.

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Для перельоту 14-річна дівчинка-підліток обрала стильне, але зручне вбрання. Вона вдягнулась у чорні штани-карго, вкорочену білу футболку і вдягла високі сині кеди. За її плечима виднівся великий чорний рюкзак. Волосся дочка Джолі прибрала у хвіст, залишивши чубчик випущеним, а також одягла чорну маску для обличчя (причина невідома).

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів
Вів'єн Джолі-Пітт потрапила до об'єктивів папараці: рідкісні фото молодшої дочки відомих акторів

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала найкрасивішу трикотажну сукню на літо.


Анастасия Березовская, Тудей





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