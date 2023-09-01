Дочка Джолі та Пітта з рожевим волоссям під хлопчика здивувала зовнішнім виглядом

Старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта потрапила до об'єктивів папараці. Незважаючи на всі спроби 17-річної дівчини виглядати як хлопчик, нічим не приховати її природну красу та жіночність.

З коротким рожевим волоссям: дочка Джолі та Пітта здивувала зовнішнім виглядом

Підліток попалася на очі фотографам у Лос-Анджелесі, коли зустрічалася з подругою – дівчата приємно провели час разом у одному з місцевих ресторанчиків. Для виходу у світ Шайло Джолі-Пітт обрала короткі джинсові шорти, підкресливши свої ідеальні довгі ноги, а також чорну футболку з малюнком та кросівки.

Вона носила звичну стрижку "під хлопчика", але з деякими змінами - дівчинка вирішила пофарбуватись у блідо-рожевий відтінок.

З коротким рожевим волоссям: дочка Джолі та Пітта здивувала зовнішнім виглядом

Незважаючи на всі спроби приховати свій дівчачий бік, природна краса і спадковість пробиваються крізь короткі зачіски та хлопчиковий одяг.

З коротким рожевим волоссям: дочка Джолі та Пітта здивувала зовнішнім виглядом

Шайло дуже схоже на своїх батьків. У Мережі порівняли фото Бреда Пітта за часів зйомок "Дванадцяти друзів Оушена" та Анджеліни Джолі наприкінці 90-х, коли вона знімалася у фільмі "Джіа" - тоді актриса теж коротко обстригла волосся.

З коротким рожевим волоссям: дочка Джолі та Пітта здивувала зовнішнім виглядом

З коротким рожевим волоссям: дочка Джолі та Пітта здивувала зовнішнім виглядом

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у прозорій сукні без білизни засвітила на публіці силіконові груди.


Анастасия Березовская, Тудей





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