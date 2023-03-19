Дочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму у шкіряній сукні

Дочка Моніки Беллуччі, італійсько-французька актриса та модель Діва Кассель, не перестає радувати підписників в Instagram своєю неземною красою. Найчастіше вона публікує нові знімки з обкладинок журналів або модних подіумів, але цього разу у Діви на сторінці з'явилися фото з вечірки. Погляньте на цей розкішний образ!

У шкіряній сукні та з рівним волоссям: 18-річна дочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася в кадрі в шкіряній сірій сукні без бретельок і з глибоким вирізом ззаду. Діва відвернулася від камери і опустила голову, обхопивши двома руками свою "п'яту точку". З рівним волоссям юну модель можна побачити набагато рідше, ніж з кучерями. Доповнюють образ стильні туфлі з закритим носком на невеликих підборах.

У шкіряній сукні та з рівним волоссям: 18-річна дочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму

Ще на одному знімку Діва Кассель позує разом із хлопцем. Не відомо, хто він – друг чи коханий дівчини. Але очевидно, що разом вони весело проводять час.

У шкіряній сукні та з рівним волоссям: 18-річна дочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму

Донька Моніки Беллуччі у свої 18 років проживає цілком доросле життя. Її графіки зйомок розписані на місяці вперед, вона виступає на світових подіумах та є обличчям Dolce&Gabbana та Dior. Дівчина успадкувала красу своєї зіркової мами і цілком ймовірно, що досягне не меншого успіху у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, дочка Моніки Беллуччі з "мокрою" чубчиком і в колготках у сітку засвітилася у Франції.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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