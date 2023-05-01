Дочка Моніки Беллуччі у прозорій сукні з мереживом похвалилася стрункою фігурою
Дочка Моніки Беллуччі прикрасила обкладинку європейського журналу, зачарувавши публіку своїм зовнішнім виглядом та стрункою фігурою у прозорому вбранні.
18-річна Діва Кассель стала головною героїнею видання Sch?n! Switzerland. Юне обличчя модного будинку Dior, як і завжди, була одягнена у вбрання французького модного будинку.
На одному зі знімків дочка відомої італійської актриси та французького актора з'явилася у чарівній маленькій чорній сукні з корсетом, спідницею, що стоїть, і прикрашене мереживами. А її образ завершили сітчасті рукавички.
18-річна дівчина може похвалитися приголомшливими формами, пишною копицею волосся та неймовірно красивим обличчям.
На іншому знімку Діва постала в іншому вбранні. Дочка Моніки Беллуччі одягла мереживні шортики зі спідницею-шлейфом, крихітний топ, гольфи та тканинні балетки. Її образ завершила гладка зачіска та макіяж з акцентом на очах.
Також Кассель позувала у прозорій спідниці та топі.
Публіка захопилася фото доньки Беллуччі та Касселя: "Креативні образи", "Красиво", "Приголомшливо", "Справжній клон матусі".
Однак серед багатьох коментаторів знайшлися і ті, хто був незадоволений вибором моделі на обкладинку: "У нас теж є хороші моделі у Швейцарії... вони успішні не через своїх знаменитих батьків, а завдяки своїм якостям".
Нагадаємо, Моніка Беллуччі у трендовій сукні та панчохах показала спокусливий образ.