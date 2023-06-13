Сальма Хаєк похвалилася рельєфним пресом і вузькою талією в крихітному бікіні

Сальма Хаєк - щаслива володарка найкрасивішого типу жіночої фігури "пісочний годинник", як і Дженніфер Лопес. Обидві зірки, яким вже далеко за 50, виглядають чудово, навіть незважаючи на низький зріст.

Мексикано-американська актриса зростом лише 157 сантиметрів. При цьому у неї пишні стегна і великі груди. Одружена зірка фільму "Від заходу до світанку" за французьким мільярдером, якому вона народила дочку. Мамой Сальма стала досить пізно - у віці 41 року, і незважаючи на це досить швидко прийшла у форму і підтримує її досі.

В особистому обліковому записі в Інстаграм з фанатами Хаєк поділилася новою фотографією. У кадрі актриса постала на борту яхти, прийнявши позу напівлежачи.

"Деякі люди не люблять сірі дні, але я думаю, що кожен день прекрасний. Насолоджуйтесь своїм тижнем, незважаючи на те, що він вам принесе", - зазначила Сальма Хаєк у публікації.

Вся увага прикута до приголомшливої фігури зірки. У віці 56 років Сальма може похвалитися не лише плоским животом та вузькою талією, а й рельєфним пресом, худими підтягнутими ногами та ідеальною шкірою без вад.

Нещодавно актриса поділилася одним лайфхаком. Хаєк розповіла, що напередодні відпустки сидить на дієті і активно займається спортом. Першого дня відпочинку вона робить багато різних фото, якими потім ділиться протягом тривалого часу. А все для того, щоб розслабитись на відпочинку і їсти все, що їй заманеться.

Нагадаємо, Сальма Хаєк у сукні з декольте до пупка з чоловіком-мільярдером з'явилася на кінофестивалі у Канах.