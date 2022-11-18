Блондинка з "Жіночого кварталу" похвалилася підтягнутою красою в міні: "Виходжу іноді..."

Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", похвалилася фігуркою перед дзеркалом, поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами Росії. Нікітіна також захоплюється спортом, хваляючись своїми розтяжками та танцями біля пілона. Зірка не лише показує свої вміння, а й навчає інших українців. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка присіла, вражаючи фігуркою.

"Виходжу іноді на заміну. ??У пункті чекаю вас", - написала Катя, запрошуючи до себе на заняття.

Також Нікітіна поділилася кадрами, де позувала разом зі своєю мамою.

"Витягла ма, розім'ятися", - написала Нікітіна на другому сторісі.

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