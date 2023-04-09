На Харківщині чоловік підірвався на міні у власному городі – ДСНС
У ДСНС закликали мирних мешканців бути уважними та обережними.
В Ізюмському районі Харківщини чоловік підірвався на міні,
«Подія сталась у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння. Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні», – повідомили в ДСНС.
Рятувальники закликали мирних мешканців бути уважними та обережними, не рухатись невідомими або не перевіреними ґрунтовими дорогами.
«Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – додали в ДСНС.