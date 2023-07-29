У Миколаєві вранці пролунав вибух: чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас

Місцеві жителі дістали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Вранці у суботу, 29 липня, у приватному секторі на вулиці Нагорній в Миколаєві пролунав вибух. Господар одного з приватних будинків та ще четверо чоловіків намагалися розібрати касетний снаряд, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram.

У Миколаєві вранці пролунав вибух: чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас
© ОК Південь

Через дотонацію касетного снаряду чоловіки дістали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Нині постраждалі перебувають у лікарні, інформує ZN.ua.

Назаров закликав громадян не доторкатися до знайдених небезпечних предметів та телефонувати до правоохоронців.

У селі Борозенське на Херсонської області під час виконання польових на російській міні підірвався мирний житель. Чоловіка доправили до лікарні в задовільному стані.

В адміністрації нагадали, що мінна небезпека в регіоні залишається надзвичайно високою.


Анна Конюченко, ZN.ua





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