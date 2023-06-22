Вибух у китайському ресторані забрав життя десятків людей

За даними місцевої влади, вибух стався внаслідок витоку газу.

Щонайменше 31 людина загинула ввечері 21 червня внаслідок вибуху в ресторані Fuyang Barbecue у північно-західному китайському місті Іньчуань, передає The Guardian .

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Ще семеро людей звернулися за медичною допомогою, однин із потерпілих перебуває у критичному стані. Двоє інших отримали серйозні опіки, двоє - незначні травми і двоє - подряпини, викликані розлетівшимся склом.

Вибух спровокував витік зрідженого нафтового газу, уточнюють місцеві ЗМІ.

На кадрах державного телеканалу CCTV видно, як понад десять вогнеборців працюють на місці події, а з діри на фасаді ресторану валить дим. Осколки скла та інше сміття всіяли затемнену вулицю, на якій також розташовано безліч інших закусочних та розважальних закладів.

Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що після вибуху місцеві пожежні та рятувальні служби направили на місце події понад 100 осіб та 20 машин.

Рятувальні роботи завершили до 4 години ранку в четвер.

Вибух стався напередодні триденного свята Дуань-у (Свято човнів-драконів), коли багато жителів Китаю виходять на вулицю і спілкуються там з друзями.