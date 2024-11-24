Вибухнула коробка біля авто: у Києві сталась трагедія

У Дніпровському районі Києва від вибуху невідомої коробки загинув громадянин. Поліцейські з’ясовують обставини трагедії, інформує Апостроф.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Як розповіли правоохоронці, інформація про подію до поліції надійшла близько 15:00.

За попередніми даними, чоловік підійшов до автомобіля, поруч з яким стояла коробка. Тільки-но її підняв, як вона здетонувала. Громадянин загинув на місці від отриманих смертельних тілесних ушкоджень.

"Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби", - додали у поліції.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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