Вибухнула коробка біля авто: у Києві сталась трагедія

У Дніпровському районі Києва від вибуху невідомої коробки загинув громадянин. Поліцейські з’ясовують обставини трагедії, інформує Апостроф .

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Як розповіли правоохоронці, інформація про подію до поліції надійшла близько 15:00.

За попередніми даними, чоловік підійшов до автомобіля, поруч з яким стояла коробка. Тільки-но її підняв, як вона здетонувала. Громадянин загинув на місці від отриманих смертельних тілесних ушкоджень.

"Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби", - додали у поліції.