Кривий Ріг накрив їдкий дим: сталась аварія на заводі

Кривий Ріг зранку 23 червня накрила хмара чорного диму. Відомо, що на одному з місцевих комбінатів сталася аварія.

Про це пише місцеве видання Інформатор, інформує Апостроф.

Журналісти кажуть, що дим помітили місцеві жителі Довгинцівського району та Соцмістечка Кривого Рогу. Відомо також, хмара диму розповсюджувалася з комбінату "АрселорМіттал".

У пресслужбі комбінату підтвердили, що зранку 23 червня виникла аварійна ситуація - раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми.

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Криму Розі фіксують погіршення якості повітря. Мешканцям рекомендують не відкривати вікна. За словами жителів, у повітрі відчувався різкий неприємний сморід.


Катерина Трохимчук, Апостроф





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