Цибульська чесно розповіла, як її накриває: "Я в тому стані нічого не можу..."

Оля Цибульська розповіла, що її теж мучить та накриває.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська зараз активно дає благодійні концерти та збирає гроші на допомогу ЗСУ. У перерві між виступами вона ще й встигає записувати нові пісні.

Артистці стало трохи нудно і вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі та поділитися особистим.

Так, одна з її підписниць похвалила знаменитість за оптимізм і зауважила, що Оля Цибульська завжди на позитиві, багато посміхається та жартує. Співачка подякувала їй за спостереження, але зізналася, що її часто "накриває і вона засмучується".

"Мене теж накриває дуже часто, зараз як ніколи часто. Але я розумію, що я в тому стані нічого не можу ні собі, ні людям. Тому я намагаюся тягнути себе за чубок", - розповіла Оля Цибульська.

Також вона зізналася, що ніколи не брала участі у розіграшах та лотереях. При цьому артистка зазначила, що в жодному разі не відмовляє інших – спробувати це зробити.

"У мене жодного разу не було лотерей або розіграшів виграних. Але це не означає, що такого не відбувається. Просто в мене трохи інший шлях", - додала Оля Цибульська.