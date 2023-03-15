Дочка Сальми Хаєк вийшла в маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Сальма Хаєк разом із дочкою прикрасила килимову доріжку церемонії нагородження "Оскар". 15-річна Валентина виглядала неперевершено у маминій сукні, яку акторка одягала на вихід понад 26 років тому.

Дочка Сальми Хаєк вийшла у маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Дочка Сальми Хаєк одягла мамину сукню

Цього року мексиканська акторка взяла як свою пару на килимову доріжку свою єдину дочку, народжену у шлюбі з французьким мільярдером. 56-річна артистка виглядала чудово в довгій червоній сукні в паєтках і з цікавою лінією декольте від Gucci. Проте вся увага була прикута до 15-річної Валентини Паломи Піно.

Дочка Сальми Хаєк вийшла у маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Дівчина з'явилася на "Оскарі 2023" у червоній вечірній сукні, яку вперше одягла її мама за 10 років до її народження - вінтажна червона сукня без бретельок від Isaac Mizrahi, в якій Сальма Хаєк була присутня на Fire and Ice Ball у 1997 році.

26 років тому актриса доповнила своє вбрання товстим чокером, червоною шаллю та невеликою сумочкою. А її дочка одягла сукню разом із тонким коштовним намистом і взяла сріблясту сумочку Gucci Jackie 1961 року.

Дочка Сальми Хаєк вийшла у маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Все частіше зірки вдягають свої старі образи. Так, наприклад, на вечірку після "Оскара" австралійська актриса Ребел Вілсон одягла сукню від Jason Wu, в якій прикрашала килимову доріжку премії три роки тому. Це сталося якраз перед її "Роком здоров'я", коли вона скинула понад 36 кілограмів.

Дочка Сальми Хаєк вийшла у маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Кейт Бланшетт часто перешиває старі вечірні сукні для нових світських заходів.

Нагадаємо, Сальма Хаєк у костюмі-піжамі та з двома косами показала головні тренди 2023 року.


Анастасия Березовская, Тудей





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