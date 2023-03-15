Дочка Сальми Хаєк вийшла в маминій сукні, яку акторка одягала 26 років тому

Сальма Хаєк разом із дочкою прикрасила килимову доріжку церемонії нагородження "Оскар". 15-річна Валентина виглядала неперевершено у маминій сукні, яку акторка одягала на вихід понад 26 років тому.

Дочка Сальми Хаєк одягла мамину сукню

Цього року мексиканська акторка взяла як свою пару на килимову доріжку свою єдину дочку, народжену у шлюбі з французьким мільярдером. 56-річна артистка виглядала чудово в довгій червоній сукні в паєтках і з цікавою лінією декольте від Gucci. Проте вся увага була прикута до 15-річної Валентини Паломи Піно.

Дівчина з'явилася на "Оскарі 2023" у червоній вечірній сукні, яку вперше одягла її мама за 10 років до її народження - вінтажна червона сукня без бретельок від Isaac Mizrahi, в якій Сальма Хаєк була присутня на Fire and Ice Ball у 1997 році.

26 років тому актриса доповнила своє вбрання товстим чокером, червоною шаллю та невеликою сумочкою. А її дочка одягла сукню разом із тонким коштовним намистом і взяла сріблясту сумочку Gucci Jackie 1961 року.

Все частіше зірки вдягають свої старі образи. Так, наприклад, на вечірку після "Оскара" австралійська актриса Ребел Вілсон одягла сукню від Jason Wu, в якій прикрашала килимову доріжку премії три роки тому. Це сталося якраз перед її "Роком здоров'я", коли вона скинула понад 36 кілограмів.

Кейт Бланшетт часто перешиває старі вечірні сукні для нових світських заходів.

Нагадаємо, Сальма Хаєк у костюмі-піжамі та з двома косами показала головні тренди 2023 року.