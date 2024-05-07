З Тиси дістали тіла ще трьох ухилянтів: наймолодшому було 20 років

З Тиси дістали тіла ще трьох потопельників. Одному із загиблих було всього 20 років.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як повідомили у відомостві, про страшну знахідку у воді повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини, інформує Апостроф.

Під час взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років.

"Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною", - закликають прикордонники.

Вікторія Рубан, Апостроф





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