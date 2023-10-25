Торгівля студентськими квитками та страшні діагнози: СБУ повідомила про ліквідацію кількох «схем ухилянтів»

Служба безпеки заявила, що заблокувала відразу три схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України, а серед причетних до їх організації начальник військкомату та голова військово-лікарської комісії у Харкові та завідувач кафедри одного з інститутів на Закарпатті, інформує ZN.ua.

Торгівля студентськими квитками та страшні діагнози: СБУ повідомила про ліквідацію кількох «схем ухилянтів»

Так, у Харкові голова військово-лікарської комісії за гроші вписувала важкі діагнози в медкартки призовників. При цьому її спільник, керівник воєнкомату, який своїм підписом завіряв висновки про непридатність клієнтів до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких «послуг» становила від 1 до 8 тис. доларів США – сума залежала від терміновості виготовлення фальшивки.

Представнику ТЦК повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Дії голови медкомісії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

На Закарпатті, у свою чергу, завідувач кафедри соціальної роботи одного з місцевих інститутів продавав ухилянтам студентські квитки.

Це йому вдавалось завдяки оформленню своїх клієнтів на навчання «поза конкурсом» і навіть без складання вступних іспитів, оскільки він очолював вступну комісію вишу.

Після зарахування до навчального закладу ухилянти претендували на відтермінування призову.


Ірина Знась, ZN.ua





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