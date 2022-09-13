Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю: "Це було дуже важке рішення..."

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що вирішила подальшу долю молодшої доньки Аліси.

Українська співачка Оля Полякова 18 років тому вийшла заміж за свого чоловіка Вадима Буряковського. Через війну подружжя не бачилося цілих п'ять місяців. Перша зустріч після тривалої розлуки була дуже палкою.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла про серйозні зміни в житті, які чекають на неї з чоловіком.



Зокрема, Оля Полякова з доньками планує повернутися до Лондона, де дівчата навчатимуться. Сама артистка в цей час зароблятиме гроші в Європі. В Україну вона повернулася для зйомок продовження 12-го сезону шоу "Голос країни".

"У мене двоє дітей, а у мого чоловіка немає можливості зараз працювати. Так, ми допомагаємо Україні. Я поїхала до Чикаго безкоштовно, і ми зібрали 500 тисяч доларів, але я не можу їздити лише безкоштовно", – сказала Оля.

Також Оля Полякова розповіла, що вона вирішила відправити 10-річну Алісу на навчання до Лондона через те, що має постійні виступи по всьому світу. Тільки так вона зможе більше працювати та допомагати Україні.

"Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: "Мамочко, не віддавай мене туди вчитися". Однак я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - сказала Полякова.