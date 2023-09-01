Новоюліанський календар: як змінилися дати православних свят

ПЦУ перейшла но новий календар.

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня цього року перейшла на новоюліанський календар. Тепер дати святкувань неперехідних православних свят змінилися – їх відзначатимуть на 13 днів раніше, інформує ZN.ua .

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Нові дати православних свят

У зв’язку тим, що ПЦУ перейшла не на григоріанський календар, а на новоюліанський, то деяких важливих свят зміни не торкнулися.

Але змінилися дати таких неперехідних православних свят, як:

Покрова — 1 жовтня (замість 14 жовтня);

День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);

Різдво — 25 грудня, (замість 7 січня);

Щедрий вечір – 31 грудня (замість 13 січня);

Водохреще — 6 січня (замість 19 січня).