Новоюліанський календар: як змінилися дати православних свят

ПЦУ перейшла но новий календар.

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня цього року перейшла на новоюліанський календар. Тепер дати святкувань неперехідних православних свят змінилися – їх відзначатимуть на 13 днів раніше, інформує ZN.ua.

Новоюліанський календар: як змінилися дати православних свят
© Православна церква України

Нові дати православних свят

У зв’язку тим, що ПЦУ перейшла не на григоріанський календар, а на новоюліанський, то деяких важливих свят зміни не торкнулися.

Але змінилися дати таких неперехідних православних свят, як:

  • Покрова — 1 жовтня (замість 14 жовтня);
  • День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);
  • Різдво — 25 грудня, (замість 7 січня);
  • Щедрий вечір – 31 грудня (замість 13 січня);
  • Водохреще — 6 січня (замість 19 січня).

ZN.UA
ZN.UA


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: хто має право на відстрочку цієї осеніЗагальна мобілізація: хто має право на відстрочку цієї осені
Кафе та ресторани Києва працюватимуть довше на годину – КличкоКафе та ресторани Києва працюватимуть довше на годину – Кличко
Мобілізація чоловіків з проблемами зі здоров'ям: роз'яснення юристаМобілізація чоловіків з проблемами зі здоров'ям: роз'яснення юриста
Україна візьме участь у «Євробаченні» наступного рокуУкраїна візьме участь у «Євробаченні» наступного року
Психологічна допомога: як її отримати українцям у ЄвропіПсихологічна допомога: як її отримати українцям у Європі
Блок рекламы


Похожие новости
Відстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦКВідстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦК
Під суд підуть військові, які хотіли розпродати 15 тисяч пачок сигарет для ЗСУПід суд підуть військові, які хотіли розпродати 15 тисяч пачок сигарет для ЗСУ
Не хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсультуНе хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсульту
ПЦУ переходить на новий календар: коли буде святкування ТрійціПЦУ переходить на новий календар: коли буде святкування Трійці
Нічні богослужіння на Великдень в Києві можна буде відвідати лише онлайнНічні богослужіння на Великдень в Києві можна буде відвідати лише онлайн
Король Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фотоКороль Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фото
УГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересняУГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересня
Актори фільму "Назад у майбутнє" зустрілися через 38 років після прем'єри: як вони змінилисяАктори фільму "Назад у майбутнє" зустрілися через 38 років після прем'єри: як вони змінилися
Перехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новомуПерехід на новий календар: Українська Греко-Католицька Церква вирішила святкувати по-новому
Санта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рікСанта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рік
Последние новости
Подгружаем последние новости