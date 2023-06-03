Не хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсульту

Відома акторка Шерон Стоун, яка підтримала Україну синьо-жовтим вбранням у Каннах, розповіла про складний період у житті. Вона зізналася, що через перенесений у 2001 році інсульт Голлівуд відмовився з нею співпрацювати.

Детальніше про той час знаменитість розповіла під час участі у заході Raising Our Voices, яке було організоване виданням The Hollywood Reporter. Вона додала, що близько 20 років свого життя мала проблеми з працевлаштуванням, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/sharonstone

Зірка також поділилася, як перенесла інсульт і майже смертельний крововилив у мозок, її слова передає таблоїд Daily Mail. За словами акторки, тоді лікарі говорили їй, що "дев'ятиденний крововилив у мозок" залишив їй "1-відсотковий шанс на виживання".

"Я відновлювалася протягом семи років, і відтоді у мене не було роботи. Коли це сталося, я не хотіла нікому розповідати, тому що знала, що, якщо з тобою щось піде не так, ти вилетиш із Голлівуду. Щось зі мною пішло не так - я вилетіла на 20 років. У мене не було роботи. Але в якийсь момент свого життя я була дуже великою кінозіркою", - сказала Стоун.

Та навіть після того, як Шерон вдалося отримати омріяну роботу, вона зізналася, що наступні її проекти після перенесеного інсульту були вже не такими масштабними та грандіозними. Після номінації на премію "Оскар" за фільм "Казино" 1996 року, інші ролі акторки були куди менш яскравими. У 2019 році зірка сказала, що після проблем зі здоров’ям вона "втратила все, що мала" у сфері кар’єри.

Фото: instagram.com/sharonstone

"Я втратила своє місце, - сказала вона виданню Variety. - Я була як найгарячіша кінозірка колись, розумієш? Це було так, ніби ми з міс принцесою Діаною були такими відомими - вона померла, а у мене стався інсульт. І про нас забули. Після цього мені довелося заново пізнавати себе".

Після інсульту Стоун знялася у таких фільмах, як "Жінка-кішка", "Ловелас" і "Пральня". Проте тоді вона не була номінована на премію "Оскар" чи "Золотий глобус" через ускладнення зі здоров'ям.

Погіршення її стану були викликані втратою акторки опіки над старшим сином: "Я втратила право опіки над своєю дитиною, - сказала знаменитість в подкасті "Стіл на двох з Брюсом Боззі". - Коли суддя запитав мою дитину – мого маленького хлопчика: "Ти знаєш, що твоя мама знімається в еротичних фільмах?". Це було такого собі роду зловживання з боку системи, що вважалося, що я погана матір, тому що я знялася у цьому фільмі".

"Зараз люди ходять без одягу на звичайному телебаченні. Проте тоді через це втратила опіку над своєю дитиною", - додала вона.

Фото: instagram.com/sharonstone

Нагадаємо, Шерон Стоун - американська акторка кіно та озвучення, продюсерка, гламурна модель. Володарка нагород "Золотий глобус" та "Еммі". Здобула міжнародну славу роботою в голлівудському блокбастері "Основний інстинкт". Номінантка "Оскару" як найкраща акторка у "Казино".