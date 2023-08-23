Під час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППО

Часто українці випадково можуть допомогти ворогу.

З перших днів війни Росія наносить ракетні удари по мирним українським містам. Іноді українці знімають роботу протиповітряної оборони, тим самим шкодячи українським захисникам, інформує ZN.ua .

© Raytheon

Адвокат Павло Кисличенко розповів , яка відповідальність передбачена за зйомку роботи ППО. Він пояснив, що опубліковані відео та фото ворог використовує проти нас. Наприклад, силами ППО було збито повітряний об’єкт в небі. Цей об’єкт залишає виразний шлейф диму. При цьому дуже часто в кадр потрапляє частина місцевості. Це дозволяє визначити місце розташування нашої захисної установки. Дуже велика ймовірність того, що наступного разу росіяни поцілять саме туди. Відповідальність за зйомку роботи ППО наступає за статтею 114-2 ККУ.

Ще 24 березня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено законопроєкт №7189 – введення кримінальної відповідальності за зйомку та публікацію позицій ЗСУ, в тому числі, за передачу інформації про розташування сил ППО.

В доповненні до статті 114 вказано, що відповідальність передбачена за поширення інформації про розташування та переміщення сил ППО та інших збройних формувань України. Головна підстава для притягнення до відповідальності підозрюваних за статтею 114-2 – факт відсутності поширення/розміщення інформації про роботу ППО офіційними органами влади, серед яких, наприклад, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та ін.

Публікація фото та відео роботи ППО загрожує фігурантам покаранням у вигляді позбавлення волі строком від 5-ти до 8-ми років. Якщо подібні дії були вчинені за попередньою змовою або групою осіб, надання інформації ворогу про розміщення позицій ППО загрожує позбавленням волі на строк до 12-ти років.

В Україні діють обмеження на використання відео регістраторів, які також можуть зафіксувати роботу ППО та інших збройних формувань. Їх власників можуть затримати та вилучити відповідні пристрої.