Під час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППО

Часто українці випадково можуть допомогти ворогу.

З перших днів війни Росія наносить ракетні удари по мирним українським містам. Іноді українці знімають роботу протиповітряної оборони, тим самим шкодячи українським захисникам, інформує ZN.ua.

Під час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППО
© Raytheon

Адвокат Павло Кисличенко розповів, яка відповідальність передбачена за зйомку роботи ППО. Він пояснив, що опубліковані відео та фото ворог використовує проти нас. Наприклад, силами ППО було збито повітряний об’єкт в небі. Цей об’єкт залишає виразний шлейф диму. При цьому дуже часто в кадр потрапляє частина місцевості. Це дозволяє визначити місце розташування нашої захисної установки. Дуже велика ймовірність того, що наступного разу росіяни поцілять саме туди. Відповідальність за зйомку роботи ППО наступає за статтею 114-2 ККУ.

Ще 24 березня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено законопроєкт №7189 – введення кримінальної відповідальності за зйомку та публікацію позицій ЗСУ, в тому числі, за передачу інформації про розташування сил ППО.

В доповненні до статті 114 вказано, що відповідальність передбачена за поширення інформації про розташування та переміщення сил ППО та інших збройних формувань України. Головна підстава для притягнення до відповідальності підозрюваних за статтею 114-2 – факт відсутності поширення/розміщення інформації про роботу ППО офіційними органами влади, серед яких, наприклад, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та ін.

Публікація фото та відео роботи ППО загрожує фігурантам покаранням у вигляді позбавлення волі строком від 5-ти до 8-ми років. Якщо подібні дії були вчинені за попередньою змовою або групою осіб, надання інформації ворогу про розміщення позицій ППО загрожує позбавленням волі на строк до 12-ти років.

В Україні діють обмеження на використання відео регістраторів, які також можуть зафіксувати роботу ППО та інших збройних формувань. Їх власників можуть затримати та вилучити відповідні пристрої.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочкуЗагальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку
Під час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППОПід час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППО
Загальна мобілізація: чи можуть вручати повістки у громадському транспортіЗагальна мобілізація: чи можуть вручати повістки у громадському транспорті
Україна візьме участь у «Євробаченні» наступного рокуУкраїна візьме участь у «Євробаченні» наступного року
Українка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актрисиУкраїнка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актриси
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рікОлег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік
Не хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсультуНе хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсульту
Усиновлення дітей під час війни: як продовжити дію заяви усиновлювачаУсиновлення дітей під час війни: як продовжити дію заяви усиновлювача
Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війниМобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни
Після еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війниПісля еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війни
Це було жахливо: Тіна Кароль згадала, як втекла в монастир на початку війниЦе було жахливо: Тіна Кароль згадала, як втекла в монастир на початку війни
Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"
Бенкет під час війни: цікаві подробиці розкішного відпочинку українців у Куршавелі, фото та відеоБенкет під час війни: цікаві подробиці розкішного відпочинку українців у Куршавелі, фото та відео
"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни
Роботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музейРоботи Бенксі на Київщині хочуть перенести в музей
Последние новости
Подгружаем последние новости