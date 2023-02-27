Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"

Скандальна прикордонниця похизувалася новим дорогим відпочинком під час війни, фото: "Точно не позаздриш"

Вже колишня прес-секретарка Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська продовжує підливати олії у вогонь, опублікувавши нові фото свого розкішного життя.

Так, поки українці гинуть у кривавій війні від рук російського агресора, Плантковська вихваляється надзвичайно дорогим відпочинком у сонячній Анталії. Фото гулянь у шикарному ресторані та елітному готелі вона вирішила показати у себе в соцмережах.

Українці в коментарях не оцінили таку "красу" і вирішили присоромити дівчину, яка не так давно обіймала посаду на держслужбі.

"Такій важкій роботі, як у цього персонажа, точно не позаздриш";

"Що, виперли тебе з грошової посади, га?";

"Воно тепер Туреччиною їздить... Напевно присмокталася до іншого чинуші, тому що сама зі своїм порожнім барабаном не запрацює";

"Не час для лакшері фоток".

Зазначимо, Плантівську, яка на початку року хизувалась своїми фотографіями з Парижа, спіткали великі зміни.

Як виявилось, аматорку розкішного життя звільнили з військової служби.

«Наразі її звільнено з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок та військову службу», – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.


Олексій Іонов, politeka.net





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