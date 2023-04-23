Усиновлення дітей під час війни: як продовжити дію заяви усиновлювача

Це можна зробити онлайн.

В Україні працює онлайн-послуга усиновлення, якою можна скористатися на порталі «Дія». Послуга дозволяє подати заяву онлайн та завантажити всі необхідні документи, інформує ZN.ua.

Усиновлення дітей під час війни: як продовжити дію заяви усиновлювача
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Заявка майбутнього усиновлювача дійсна лише протягом року, а в умовах воєнного стану не всі встигають реалізувати своє право на усиновлення. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили, як продовжити кандидатство в усиновлювачі.

Як продовжити дію заяви майбутнього усиновлювача

  • На Порталі Дія оберіть послугу «Усиновлення: продовження кандидатства» та натисніть «Подати заяву». Заява подається не пізніше, ніж за 10 робочих днів до закінчення попереднього терміну.
  • Авторизуєтеся за допомогою електронного підпису (BankID, «Дія.Підпис» тощо).
  • Перевірте відомості про заявника, за потреби дозаповніть їх.
  • Перейдіть до наступного кроку та вкажіть адресу свого фактичного місця проживання або перебування.
  • Відмітьте, чи перебуваєте ви у шлюбі. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то потрібна згода чоловіка чи дружини. Щоб її надати необхідна реєстрація другого з подружжя у «Дії». Заявник вказує дані в заяві, накладає цифровий підпис, далі другий з подружжя отримує сповіщення про це, авторизуються у своєму кабінеті, заповнює заяву і також підписує її своїм електронним підписом.
  • Може відбутися перевірка даних у реєстрах (близько 15 хвилин). Після її проходження ви зможете продовжити заповнення заяви. Відомості з реєстрів підтягнуться автоматично. Якщо деяких бракує, до заяви треба буде додати фото / сканкопії документів.
  • Перевірте інформацію у автоматично сформованій заяві, підпишіть електронним підписом або «Дія.Підписом» і відправте її.
  • Другий із подружжя має авторизуватися на Порталі Дія. Після цього прийде сповіщення про потребу заповнити заяву для отримання послуги «Усиновлення: продовження кандидатства». Ваш партнер має заповнити заяву, підписати її електронним підписом та відправити.

Ви отримаєте рішення про продовження терміну кандидатства в усиновлювачі не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до закінчення попереднього висновку.

Кабінет міністрів України суттєво спростив норми надання та позбавлення статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Нагадаємо, як усиновити дитину під час війни.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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