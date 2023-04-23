Усиновлення дітей під час війни: як продовжити дію заяви усиновлювача

Це можна зробити онлайн.

В Україні працює онлайн-послуга усиновлення, якою можна скористатися на порталі «Дія». Послуга дозволяє подати заяву онлайн та завантажити всі необхідні документи, інформує ZN.ua .

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Заявка майбутнього усиновлювача дійсна лише протягом року, а в умовах воєнного стану не всі встигають реалізувати своє право на усиновлення. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили , як продовжити кандидатство в усиновлювачі.

Як продовжити дію заяви майбутнього усиновлювача

На Порталі Дія оберіть послугу «Усиновлення: продовження кандидатства» та натисніть «Подати заяву». Заява подається не пізніше, ніж за 10 робочих днів до закінчення попереднього терміну.

Авторизуєтеся за допомогою електронного підпису (BankID, «Дія.Підпис» тощо).

Перевірте відомості про заявника, за потреби дозаповніть їх.

Перейдіть до наступного кроку та вкажіть адресу свого фактичного місця проживання або перебування.

Відмітьте, чи перебуваєте ви у шлюбі. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то потрібна згода чоловіка чи дружини. Щоб її надати необхідна реєстрація другого з подружжя у «Дії». Заявник вказує дані в заяві, накладає цифровий підпис, далі другий з подружжя отримує сповіщення про це, авторизуються у своєму кабінеті, заповнює заяву і також підписує її своїм електронним підписом.

Може відбутися перевірка даних у реєстрах (близько 15 хвилин). Після її проходження ви зможете продовжити заповнення заяви. Відомості з реєстрів підтягнуться автоматично. Якщо деяких бракує, до заяви треба буде додати фото / сканкопії документів.

Перевірте інформацію у автоматично сформованій заяві, підпишіть електронним підписом або «Дія.Підписом» і відправте її.

Другий із подружжя має авторизуватися на Порталі Дія. Після цього прийде сповіщення про потребу заповнити заяву для отримання послуги «Усиновлення: продовження кандидатства». Ваш партнер має заповнити заяву, підписати її електронним підписом та відправити.

Ви отримаєте рішення про продовження терміну кандидатства в усиновлювачі не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до закінчення попереднього висновку.

Кабінет міністрів України суттєво спростив норми надання та позбавлення статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Нагадаємо, як усиновити дитину під час війни.