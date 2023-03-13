Фільм про дітей Донбасу не отримав «Оскар», нагороду присудили «Навальному»

Фільм «Навальний», який розповідає про ув'язненого російського опозиціонера, отримав нагороду премії «Оскар» як найкращий документальний фільм. Стрічка «Будинок зі скалок», створена за участю України, яка розповідає про дітей Донбасу, також була представлена у цій категорії, але премії не отримала.

Режисером "Навального" виступив канадський режисер Деніел Роер. Стрічка розповідає про отруєння російського опозиціонера та його повернення до Росії.