Фільм про дітей Донбасу не отримав «Оскар», нагороду присудили «Навальному»

Режисер стрічки присвятив премію «усім політичним ув'язненим у світі», інформує ZN.ua.

Фільм про дітей Донбасу не отримав «Оскар», нагороду присудили «Навальному»
Фільм про Навального отримав "Оскар"
© Facebook/Навальный

Фільм «Навальний», який розповідає про ув'язненого російського опозиціонера, отримав нагороду премії «Оскар» як найкращий документальний фільм. Стрічка «Будинок зі скалок», створена за участю України, яка розповідає про дітей Донбасу, також була представлена у цій категорії, але премії не отримала.

Режисером "Навального" виступив канадський режисер Деніел Роер. Стрічка розповідає про отруєння російського опозиціонера та його повернення до Росії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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