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2024-09-27
"Люди мої, люди, що ж це зі мною буде?" Олег Винник отримав текст пісні під свою музику
Український співак Олег Винник придумав мелодію та запропонував своїм підписникам взяти участь у написанні тексту до пісні, а також закликав підспівувати, інформує
У своєму ТікТок він розмістив відео, як грає на гітарі.
"Готуємося разом! Цього разу я граю, ви - співаєте! Хочу почути ваші голоси. Співайте, записуйте, викладайте! Ой, Мої Люди,...", - йдеться у підписі.
У топи за кількістю лайків вийшов коментар, в якому користувач ТікТок висміяв Винника з його новою піснею "Мої люди", дорікнувши йому за втечу з України: "Співаю: "Люди мої, люди, що ж це зі мною буде? Мене скоро забудуть. Бо втік з країни я".
Цей коментар набрав понад 400 лайків.
Сергій Прилуцький, Апостроф