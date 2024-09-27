"Люди мої, люди, що ж це зі мною буде?" Олег Винник отримав текст пісні під свою музику

Український співак Олег Винник придумав мелодію та запропонував своїм підписникам взяти участь у написанні тексту до пісні, а також закликав підспівувати, інформує Апостроф.

У своєму ТікТок він розмістив відео, як грає на гітарі.

"Готуємося разом! Цього разу я граю, ви - співаєте! Хочу почути ваші голоси. Співайте, записуйте, викладайте! Ой, Мої Люди,...", - йдеться у підписі.

У топи за кількістю лайків вийшов коментар, в якому користувач ТікТок висміяв Винника з його новою піснею "Мої люди", дорікнувши йому за втечу з України: "Співаю: "Люди мої, люди, що ж це зі мною буде? Мене скоро забудуть. Бо втік з країни я".

Цей коментар набрав понад 400 лайків.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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