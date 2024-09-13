Люди танцюють, а на підлозі лежить Дорн: Женя Галич розповів про "легендарний фестиваль" в Маріуполі

До повномасштабного вторгнення РФ в Маріуполі проводився музичний фестиваль, який міг стати визначною частиною культурного ландшафту Сходу України.

Про це розповів Женя Галич в інтерв'ю Підпільний Live, інформує Апостроф.

"MRPL Fest – це легендарний фестиваль, він проводився декілька років поспіль, інвестувалися величезні гроші, і з Києва до Маріуполя їхав поїзд, в якому декілька вагонів було орендовано виключно під музикантів. В один момент туди їхали ми (O'Torvald), Пивоваров, Green Grey, Noize MC, Дорн, Kazka, Quest Pistols. Декілька вагонів просто відморозків", - сказав музикант.

Також він розповів, як наразі скандально відомий через загравання з російською аудиторією Іван Дорн в стані алкогольного сп'яніння зробив стихійний виступ в одному з маріупольских ресторанів під час фестивалю.

"Афтепаті було, нам сказали – чекаємо вас в закладі на набережній. І всі ці знайомі всім п'яні люди опинилися там, де поряд відзначалося весілля. І через півгодини на танцполі наречена, тесть танцюють, кавер-група грає, а на підлозі лежить Дорн і неістово (кричить) в мікрофон. І всі це знімають і фоткають", - розповів Женя Галич.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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