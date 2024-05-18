Рано чи пізно ми всі воюватимемо: лідер гурту "Друга Ріка" розповів, чи варто мобілізувати артистів

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, син якого служить в ЗСУ, висловився щодо мобілізації людей, пов’язаних із українським шоубізом. На думку артиста, не варто боятися слова "фронт".

В інтерв’ю Фактам артист наголосив, що тих артистів, які вважать, що потрібна бронь від мобілізації, він не вважає сміливими та рішучими особистостями. Музикант переконаний, що слово "фронт" не варто використовувати у негативному контексті.

Валерій Харчишин
Фото: instagram.com/drugarika/

"Тих, хто використовує слово "фронт"із негативним значенням, і каже, що їм там не місце — я не сприймаю як сміливих і достойних людей. Але я буду підтримувати бронювання для тих музикантів, які мають свій "фронт", де вони займаються дійсно важливими справами: постачанням зброї, амуніції, збором коштів. Я впевнений, що вони на своєму місці, та в такий спосіб вони на своєму фронті", - висловився Валерій.

Артист наголосив, що наразі потрібно робити все можливе, аби допомогти українській армії, інформує Апостроф.

Валерій Харчишин під час виступу
Фото: Скріншот

"Рано чи пізно – ми всі воюватимемо. Ми всі можемо бути мобілізовані у свій час, маємо не ховатися від війська. А поки потрібно робити все можливе для того, щоб допомагати армії. Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу — ти можеш розраховувати на бронювання", - наголосив Валерій.

Музикант також повідомив, що днями вирушає в концертний тур Британією та Ірландією. Гурт на попередніх концертах в США, Канаді та Європі зібрали 5 мільйонів гривень, які направили на закупівлю FPV-дронів для різних підрозділів ЗСУ.


Наталка Лавринець, Апостроф





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Рано чи пізно ми всі воюватимемо: лідер гурту "Друга Ріка" розповів, чи варто мобілізувати артистівРано чи пізно ми всі воюватимемо: лідер гурту "Друга Ріка" розповів, чи варто мобілізувати артистів
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