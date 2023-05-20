Не справедливо: Олег Собчук сказав, що думає про нові правила виїзду артистів за кордон

Після скандалу з втечею артистів з України Міністерство культури та інформаційної політики посилило вимоги щодо отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон для артистів-чоловіків призовного віку. Через нові правила скасувалися закордонні концерти багатьох музикантів. Олег Собчук вважає несправедливим "чесати всіх під один гребінець", інформує Апостроф .

Свою думку фронтмен гурту "СКАЙ" висловив в інтерв'ю "Фактам". Музикант розповів, що думає про колег, які під час війни втекли з України як артисти, і як ставиться до нових правил Мінкульту.

Фото: instagram.com/skaiband

"Я не поважаю ні вчинків, ні людей, які прийняли таке рішення. Такий вибір я не поважаю. Щодо заборони Мінкульту на виїзд чоловіків, то ми вже писали в соцмережах, що через якогось придурка почали чесати всіх під один гребінець – це не справедливо. Має бути індивідуальний підхід. Мають перевіряти кожного окремо. Якщо гурт чи музикант подається – його повинні перевірити окремо і тоді або давати, або не давати права на виїзд", - висловився Собчук.

Музикант вважає, що "правильних та адекватних" артистів потрібно випускати за кордон і робити все для того, щоб це було швидко та без перешкод. На думку Собчука, буде логічно, якщо Мінкульт поверне або спростить процедуру.

"У нас послужний список хороший. Правильні й адекватні гурти та виконавці не те що мають виїжджати, необхідно сприяти тому, щоб вони їхали, виступали, доносити інформацію за кордоном, збирали донати, поверталися в Україну і допомагали ЗСУ, - вважає Собчук. - Тому ми чекаємо на повернення попередньої стадії або спрощення. Це логічно. Не можна керуватися емоціями через одного придурка і чесати всіх під один гребінець".

Фото: instagram.com/skaiband