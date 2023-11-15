Вчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістів

Автори нової наукової роботи закликають колег активніше вивчати поведінку злочинців, щоб допомогти поліції у профілактиці та розкритті злочинів.

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Вчені з Центру комплексних досліджень (Complexity Science Hub) вивчили 1,2 млн кримінальних інцидентів і на основі отриманих даних розробили новий метод виявлення закономірностей у кримінальних траєкторіях, передає Phys.org .

Набір даних включав усі кримінальні справи, порушені проти окремих осіб за шість років у невеликій країні центральної Європи.

Дослідники розділили всі правопорушення на 21 категорію (корупційні, сексуальні та інші). Враховувалася соціально-демографічна інформація, така як вік та стать, а також відомості про характер та тяжкість скоєних злочинів та географічний регіон, де вони були скоєні.

Одним із ключових питань дослідження полягало в тому, чи спеціалізуються злочинці на конкретних видах злочинів чи виявляють загальний підхід, займаючись різними видами протиправної діяльності.

Згідно з аналізом, злочинці, які спеціалізуються на конкретних видах злочинів, як правило, старше і найчастіше жіночої статі, ніж особи, які вчиняють ширше коло злочинів.

"Такі люди також зазвичай діють у вужчому географічному регіоні, що говорить про їхню залежність від місцевих знань і потенційну підтримку з боку людей у цьому конкретному регіоні, на відміну від злочинців з ширшою спрямованістю", – пояснює Штефан Турнер (Stefan Thurner) із Complexity Science Hub.

Схильність співпрацювати у тісніших локальних мережах також підвищує ймовірність повторного злочинного партнерства.

Із 581 тисячі осіб, справи яких вивчали дослідники, майже чверть скоїли більше одного злочину. Аналіз їхніх злочинів, пов'язаних, зокрема, з крадіжками зі зломом, наркотиками та хакерством, може допомогти поліції у розробці інструментів для запобігання та розкриття злочинів, зазначають дослідники, додаючи, що при цьому мають дотримуватися всіх правові норми для захисту особистої інформації.

Вчені відзначають, що незважаючи на важливість систематичного дослідження закономірностей злочинних кар'єр, особливо для запобігання повторним злочинам, на даний момент вкрай мало комплексних емпіричних досліджень на цю тему.