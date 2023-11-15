Вчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістів

Автори нової наукової роботи закликають колег активніше вивчати поведінку злочинців, щоб допомогти поліції у профілактиці та розкритті злочинів.

Вчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістів
© unsplash.com/pavme

Вчені з Центру комплексних досліджень (Complexity Science Hub) вивчили 1,2 млн кримінальних інцидентів і на основі отриманих даних розробили новий метод виявлення закономірностей у кримінальних траєкторіях, передає Phys.org.

Набір даних включав усі кримінальні справи, порушені проти окремих осіб за шість років у невеликій країні центральної Європи.

Дослідники розділили всі правопорушення на 21 категорію (корупційні, сексуальні та інші). Враховувалася соціально-демографічна інформація, така як вік та стать, а також відомості про характер та тяжкість скоєних злочинів та географічний регіон, де вони були скоєні.

Одним із ключових питань дослідження полягало в тому, чи спеціалізуються злочинці на конкретних видах злочинів чи виявляють загальний підхід, займаючись різними видами протиправної діяльності.

Згідно з аналізом, злочинці, які спеціалізуються на конкретних видах злочинів, як правило, старше і найчастіше жіночої статі, ніж особи, які вчиняють ширше коло злочинів.

"Такі люди також зазвичай діють у вужчому географічному регіоні, що говорить про їхню залежність від місцевих знань і потенційну підтримку з боку людей у цьому конкретному регіоні, на відміну від злочинців з ширшою спрямованістю", – пояснює Штефан Турнер (Stefan Thurner) із Complexity Science Hub.

Схильність співпрацювати у тісніших локальних мережах також підвищує ймовірність повторного злочинного партнерства.

Із 581 тисячі осіб, справи яких вивчали дослідники, майже чверть скоїли більше одного злочину. Аналіз їхніх злочинів, пов'язаних, зокрема, з крадіжками зі зломом, наркотиками та хакерством, може допомогти поліції у розробці інструментів для запобігання та розкриття злочинів, зазначають дослідники, додаючи, що при цьому мають дотримуватися всіх правові норми для захисту особистої інформації.

Вчені відзначають, що незважаючи на важливість систематичного дослідження закономірностей злочинних кар'єр, особливо для запобігання повторним злочинам, на даний момент вкрай мало комплексних емпіричних досліджень на цю тему.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольотаУкраїнського інвестбанкіра Ігоря Мазепу в Хорватії оштрафували за полювання на кабанів з вертольота
Фонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в УкраїніФонд Джорджа Клуні надав прокуратурі Німеччини докази російських воєнних злочинів в Україні
Вчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістівВчені виявили нові закономірності поведінки злочинців-рецидивістів
Український фільм номінували на премію Європейської кіноакадеміїУкраїнський фільм номінували на премію Європейської кіноакадемії
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської годиниУ Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської години
Не справедливо: Олег Собчук сказав, що думає про нові правила виїзду артистів за кордонНе справедливо: Олег Собчук сказав, що думає про нові правила виїзду артистів за кордон
У Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мінУ Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мін
Кількість загиблих у Запоріжжі під час удару по п'ятиповерхівці зросла: фото та нові даніКількість загиблих у Запоріжжі під час удару по п'ятиповерхівці зросла: фото та нові дані
Якої сили землетрус можуть витримати нові будинки у Києві, Одесі та ЛьвовіЯкої сили землетрус можуть витримати нові будинки у Києві, Одесі та Львові
У Туреччині сталися нові потужні землетрусиУ Туреччині сталися нові потужні землетруси
У 2022 злоякісні новоутворення виявили у понад 219 тис. українців: які послуги можна отримати безкоштовно з підозрою чи підтвердженим онкодіагнозомУ 2022 злоякісні новоутворення виявили у понад 219 тис. українців: які послуги можна отримати безкоштовно з підозрою чи підтвердженим онкодіагнозом
Jerry Heil заговорила про участь у новій "Холостячці" та зізналася, якого чоловіка хоче бачити порядJerry Heil заговорила про участь у новій "Холостячці" та зізналася, якого чоловіка хоче бачити поряд
Розстріл пластичного хірурга в центрі Києва, нові подробиці справи: "Стежили два місяці"Розстріл пластичного хірурга в центрі Києва, нові подробиці справи: "Стежили два місяці"
"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова
Последние новости
Подгружаем последние новости