Jerry Heil заговорила про участь у новій "Холостячці" та зізналася, якого чоловіка хоче бачити поряд

Українська співачка та авторка пісень Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка нещодавно отримала престижну музичну нагороду, прокоментувала свою можливу участь у популярному реаліті "Холостячка" на каналі СТБ. Артистка зізналася, що не проти спробувати себе в ролі головної героїні, адже, на її думку, "це може бути цілком цікавий досвід".

Відповідну заяву знаменитість зробила під час розмови з Григорієм Решетніком в рамках програми "Як ти?". Вона зазначила, що дивилася 12 сезон "Холостяка" з Алексом Топольським: "Тепер ти мене запросиш зніматися у "Холостячку". Я дуже хотіла насправді взяти участь. Я просто останній сезон разом з усіма дивилася. Мені цікаво", інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/thejerryheil

Окрім того, зірка зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою: "Це має бути тільки українець. Я оточена з усіх боків контекстом про Україну".

Також Яна розповіла про побачення з хлопцем з Індії, з яким вона познайомилася у США , де навчається у музичному коледжі Берклі. 27-річна дівчина заявила, що після цієї романтичної зустрічі для себе усвідомила, що хоче будувати стосунки виключно з українцем.

"Квартира, в якій я живу, – це такий квадратний будинок, усередині – дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Він приніс записочку мені під двері. От там він пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось". Після цього побачення я зрозуміла, що це має бути тільки українець", - сказала виконавиця.

"Максимум, який цей хлопець може сказати, так це те, що він дуже підтримує Україну: "Українці такі молодці". Мені якось у цей момент стає прикро. Я розумію, що ми не про одне й те саме з ним, у нас немає спільних точок дотику зараз", - додала вона.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, Jerry Heil - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Ще більшу популярність артистці принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна".

У свої 27 років дівчина не мала серйозних стосунків. Не приховує, що досі незаймана, пояснюючи свою позицію тим, що чекає чоловіка, у якому буде впевнена.