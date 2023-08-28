Організатори Національного відбору анонсували нововведення.

Суспільне Мовлення підтвердило, що Україна візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024», який проходитиме у шведському місті Мальме. Представника нашої країни оберуть на Національному відборі, заявки на який почнуть приймати вже незабаром, повідомляє «Суспільне».

Україна візьме участь у "Євробаченні" наступного року © Getty Images

Наголошується, що музичним продюсером Нацвідбору, як і минулого року, буде Дмитро Шуров, Pianoбой. Цього року відбір отримає нововведення, інформує ZN.ua .

«Днями розпочнеться приймання заявок на участь у Нацвідборі і новий сезон "Євробачення" в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити і обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого», – розповів Шуров.

Більше інформації про умови та нововведення Нацотобору обіцяють розкрити вже цього тижня.

"Євробачення-2024" пройде у Швеції у травні 2024 року. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а фінал – на 11.