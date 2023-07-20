Одні з найочікуваніших фільмів року: у прокат виходять «Оппенгеймер» та «Барбі»

Вихід обох стрічок супроводжувала масштабна рекламна кампанія.

Цього тижня в український прокат виходять, мабуть, два найочікуваніші фільми літа, а можливо, і 2023 року. На широких екранах можна буде побачити "Оппенгеймера" Крістофера Нолана та "Барбі" Грети Гервіг, інформує ZN.ua.

Одні з найочікуваніших фільмів року: у прокат виходять «Оппенгеймер» та «Барбі»
"Барбі" виходить у прокат одночасно з "Оппенгеймером"
© Warner Bros

Фільми кардинально протилежні: один розповідає про вигаданий ляльковий світ, а другий – про американського фізика, який розробив ядерну бомбу. Проте виходу обох стрічок передувала масштабна маркетингова кампанія, яка сприяла тому, що випуск фільмів називають «головним кінопротистоянням року», а також появі терміну «барбігеймер».

Крім того, з цього тижня у прокаті можна переглянути український фільм «Залізні метелики», який розповідає про трагедію катастрофи рейсу МН17, збитого російськими окупантами над Донбасом.

Важливо ! Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії, тож під час повітряних тривог кінотеатри припиняють сеанси. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряних тривог.

«Оппенгеймер»

Режисер : Крістофер Нолан

У ролях: Кілліан Мерфі, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант та інші

Як мовилося раніше, фільм розповідає історію Роберта Оппенгеймера – «батька» атомної бомби під час його роботи над Мангеттенським проєктом. Ним керував сам Оппенгеймер та генерал інженерного корпусу Армії США Леслі Гровз. Усіх причетних до розробки ізолювали у спеціальному поселенні у пустелі. У рамках проєкту було створено три атомні бомби, дві з яких скинули на Хіросіму та Нагасакі.

"Барбі"

Режисер: Грета Гервіг

У ролях : Марго Роббі, Райан Гослінг та інші

Барбі живе у маленькому безтурботному світі з іншими ляльками, серед яких і Кен. Якось вона починає відчувати тривожність і невдоволення собою, а ще ставити іншим сумні питання. За це її виганяють у реальний світ, щоб вона могла розібратись у собі. Разом із нею йде і Кен.

«Залізні метелики»

Режисер: Роман Любий

Документальний фільм із художніми елементами, який розповідає про події жахливої катастрофи аварії літака Малайзійських авіаліній МН17 над Донбасом, лайнер підбили з БУКа російські військові. Внаслідок катастрофи загинули 298 людей. Особлива увага у фільмі приділяється тому, як російська пропаганда намагалася приховати причетність росіян до злочину.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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