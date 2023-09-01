Найпопулярніші в світі фільми заборонили показувати в Росії, оскільки її головна цінність зараз – знищувати сусідню державу, а також сотні тисяч власних солдатів заради імперських амбіцій.

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Західні блокбастери «Барбі» та «Оппенгеймер» суперечать російським цінностям і не варті показу в кінотеатрах країни, заявило Міністерство культури Росії на тлі закликів росіян до уряду дозволити контрабандний показ, незважаючи на голлівудське ембарго, пише Politico .

Віце-спікер російського парламенту Владіслав Даванков написав офіційним особам прохання запустити пілотну схему, за якою кінотеатри могли б показувати нові популярні фільми, навіть якщо студії відмовилися ліцензувати їх у країні.

«Ми вважаємо, що запропоновані вами для перегляду громадянами нашої країни фільми «Барбі» та «Оппенгеймер» не відповідають поставленим главою держави цілям і завданням щодо збереження і зміцнення традиційних російських духовних і моральних цінностей», - відповів на звернення заступник міністра культури Андрій Малишев.

Це не перший випадок, коли повнометражний фільм Ґрети Гервіг, який зібрав мільярди доларів, зіткнувся з жорсткою критикою в Росії, а в одній рецензії, опублікованій державним «РІА Новини», було попередження, що фільм «спотворює фемінізм», зображуючи «сильних чоловіків без дітей», а також «дурних чоловіків».

Натомість Малишев вважає, що росіян добре обслуговує вітчизняна продукція, як-от мультфільм для дітей «Чебурашка» або фільм «Виклик», знятий на Міжнародній космічній станції.

За словами міністра, компенсація нестачі іноземного контенту внаслідок виходу західних фірм з країни стимулювала власну промисловість країни. Водночас «Чебурашка» має середній рейтинг 7,2 з 10 на російському сайті Кінопоіск.

Тим часом російські кінотеатри стикаються з безпрецедентно важкими часами через брак клієнтів після рішення західних студій не експортувати свої фільми в країну після її повномасштабного вторгнення в Україну.