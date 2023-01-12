Найкращі фільми 2022 року нагородили премією "Золотий глобус": список переможців

В ніч на 11 січня відбулася 80-та церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус", де виступив із промовою президент України Володимир Зеленський. Престижна відзнака вручається діячам культури за заслуги у сфері кінематографа та телебачення, і цього разу серед фільмів найбільше нагород зібрав "Банши Інішерина", а серед серіалів - "Початкова школа Ебботт". Вони отримали по три статуетки.

Повний список переможців та претендентів вже з’явився на офіційному сайті премії. Далі розповімо детальніше, які знаменитості, фільми та серіали отримали "Золотий глобус".

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Найкращий фільм у жанрі драма: "Фабельмани". Інші претенденти: "Аватар: Шлях води", "ТАР", "Топ Ган: Меверік", "Елвіс".

Найкращий фільм в жанрі комедія або мюзикл: "Банши Інішерина". Інші претенденти: "Вавилон", "Все скрізь і відразу", "Ножі наголо: Скляна цибуля", "Трикутник смутку".

Найкращий режисер: Стівен Спілберг ("Фабельмани"). Інші номінанти: Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу"), Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води"), Баз Лурман ("Елвіс"), Мартін МакДона ("Банши Інішерина").

Найкраща драматична актриса: Кейт Бланшетт – "ТАР". Інші номінанти: Ана де Армас – "Блондинка", Віола Девіс – "Жінка-король", Олівія Колман – "Імперія світла", Мішель Вільямс – "Фабельмани".

Переможці в номінації "Найкращий драматичний фільм"

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Найкращий драматичний актор: Остін Батлер – "Елвіс". Інші номінанти: Г’ю Джекман – "Син", Білл Наї – "Жити", Джеремі Поуп – "Перевірка", Брендан Фрейзер – "Кіт".

Найкраща акторка в жанрі комедія або мюзикл: Мішель Йео – "Все скрізь і відразу". Інші номінанти: Леслі Менвілл – "Місіс Гарріс їде у Париж", Марго Роббі – "Вавилон", Аня Тейлор-Джой – "Меню", Емма Томпсон – "Любов за викликом".

Найкращий актор у жанрі комедія, мюзикл: Колін Фаррелл – "Банши Інішерина". Інші номінанти: Адам Драйвер – "Білий шум", Дієго Калва – "Вавилон", Денієл Крейґ – "Ножі наголо: Скляна цибуля", Рейф Файнс – "Меню".

Найкраща акторка другого плану: Анжела Бассетт – "Чорна Пантера: Ваканда назавжди". Інші номінанти: Доллі де Леон – "Трикутник смутку", Керрі Кондон – "Банши Інішерина", Джеймі Лі Кертіс – "Все скрізь і відразу", Кері Малліган – "Її правда".

Найкращий актор другого плану: Джонатан Ке Кван – "Все скрізь і відразу". Інші номінанти: Брендан Глісон – "Банші Інішеріна", Баррі Кеоган – "Банши Інішерина", Бред Пітт – "Вавилон", Едді Редмейн – "Добрий медбрат".

Найкращий сценарій: "Банші Інішеріна" – Мартін МакДона. Інші номінанти: "Все скрізь і відразу" – Ден Кван, Деніел Шайнерт, "Так кажуть жінки" – Сара Поллі, "ТАР" – Тодд Філд, "Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер.

Мартін МакДона приймає нагороду за найкращий сценарій фільму "Банші Інішеріна"

Фото: Getty Images

Найкращий міжнародний фільм: "Аргентина, 1985" – Аргентина. Інші номінанти: "Близько" – Бельгія, "На Західному фронті без змін" – Німеччина, "Рішення піти" – Південна Корея, "RRR: поруч реве революція" – Індія.

Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Гільєрмо дель Торо". Інші номінанти: "Іну-О: Народження легенди", "Кіт у чоботях: останнє бажання", "Марсель, черепашка в черевиках", "Я червонію".

Найкращий драматичний телесеріал: "Дім Дракона". Інші номінанти: "Корона", "Краще телефонуйте Солу", "Озарк", "Поділ".

Найкращий телесеріал в жанрі комедія або мюзикл: "Початкова школа "Ебботт". Інші номінанти: "Ведмідь", "Вбивства в одній будівлі", "Венздей", "Хитрість".

Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм: "Білий лотос". Інші номінанти: "Вибула", "Монстр: Історія Джеффрі Дамера", "Пем і Томмі", "Чорний птах".

Найкращий актор драматичного серіалу: Кевін Костнер – "Єллоустоун". Інші номінанти: Джефф Бріджес – "Старий", Дієго Луна – "Андор", Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу", Адам Скотт – "Розрив".

Найкраща актриса драматичного серіалу: Зендея – "Ейфорія". Інші номінанти: Емма Д’Арсі – "Дім Дракона", Лора Лінні – "Озарк", Імелда Стонтон – "Корона", Гіларі Свонк – "Alaska Daily".

Бред Пітт на церемонії

Фото: Getty Images

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Найкращий актор телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл: Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь". Інші номінанти: Дональд Гловер – "Атланта", Білл Гейдер – "Баррі", Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі", Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі".

Найкраща актриса телесеріалу в жанрі комедія або мюзикл: Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт". Інші номінанти: Кейлі Куоко – "Стюардеса", Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі", Дженна Ортега – "Венздей", Джин Смарт – "Хакі".

Найкраща актриса другого плану у драматичному або комедійному серіалі: Джулія Гарнер – "Озарк". Інші номінанти: Елізабет Дебікі – "Корона", Ганна Ейнбіндер – "Хакі", Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт", Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт".

Найкращий актор другого плану в драматичному або комедійному серіалі: Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт". Інші номінанти: Джон Літгоу – "Старий", Джонатан Прайс – "Корона", Джон Туртурро – "Розрив", Генрі Вінклер – "Баррі".

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