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2022-07-26
Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії
Були відзначені картини «Бачення метелика» та «Памфір», інформує
"Бачення метелика" нагородили на фестивалі у Сербії© Анастасія Власова
Українські фільми "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Бачення метелика" Максима Наконечного були нагороджені на фестивалі European Film Festival Pali? у Сербії, повідомляє Держкіно.
Зазначається, що «Бачення метелика» назвали найкращим фільмом конкурсної програми «Паралелі та зустрічі».
Фаїна Вауліна, ZN.ua