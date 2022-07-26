Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії

Були відзначені картини «Бачення метелика» та «Памфір», інформує ZN.ua.

Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії
"Бачення метелика" нагородили на фестивалі у Сербії
© Анастасія Власова

Українські фільми "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Бачення метелика" Максима Наконечного були нагороджені на фестивалі European Film Festival Pali? у Сербії, повідомляє Держкіно.

Зазначається, що «Бачення метелика» назвали найкращим фільмом конкурсної програми «Паралелі та зустрічі».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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