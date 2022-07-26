Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії

Українські фільми "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Бачення метелика" Максима Наконечного були нагороджені на фестивалі European Film Festival Pali? у Сербії, повідомляє Держкіно.

Зазначається, що «Бачення метелика» назвали найкращим фільмом конкурсної програми «Паралелі та зустрічі».