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2023-03-11
Том Хенкс та Джаред Лето отримали антипремію «Золота малина»
Найгіршим фільмом року визнали «Блондинку».
"Блондинку" визнано найгіршим фільмом року© Netflix
Антипремія «Золота малина», володарів якої щороку називають напередодні вручення «Оскарів», назвала цьогорічних «переможців». Як повідомляє
Фільм отримав ще одну «нагороду» за найгірший сценарій, який написав режисер стрічки Ендрю Домінік. Видання зазначає, що «Блондинку» цього року було представлено у рекордних восьми номінаціях антипремії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua