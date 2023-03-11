Том Хенкс та Джаред Лето отримали антипремію «Золота малина»

Найгіршим фільмом року визнали «Блондинку».

Том Хенкс та Джаред Лето отримали антипремію «Золота малина»
"Блондинку" визнано найгіршим фільмом року
© Netflix

Антипремія «Золота малина», володарів якої щороку називають напередодні вручення «Оскарів», назвала цьогорічних «переможців». Як повідомляє The Hollywood Reporter, звання найгіршого фільму року отримала «Блондинка».

Фільм отримав ще одну «нагороду» за найгірший сценарій, який написав режисер стрічки Ендрю Домінік. Видання зазначає, що «Блондинку» цього року було представлено у рекордних восьми номінаціях антипремії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війниМобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни
Комік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українцівКомік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українців
Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка "Беверлі-Хіллз"
Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"
Вибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заявуВибачаюся перед кожним українцем: скандальна блогерка Ксюша Манекен зробила заяву
Блок рекламы


Похожие новости
Два українські фільми отримали нагороди на БерліналеДва українські фільми отримали нагороди на Берлінале
Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»Kalush Orchestra отримали новий кубок переможців «Євробачення»
Два українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в СербіїДва українські фільми отримали нагороди кінофестивалю в Сербії
Правоохоронці отримали понад 40 заяв про зникнення людей у кременчуцькому ТЦ під час обстрілуПравоохоронці отримали понад 40 заяв про зникнення людей у кременчуцькому ТЦ під час обстрілу
Українські проєкти отримали нагороди фестивалю «Каннські леви»Українські проєкти отримали нагороди фестивалю «Каннські леви»
В Днепре разоблачили мошенника, который "зарабатывал" под видом продажи бронежилетов
Женщину, которая с игрушечным пистолетом ограбила банк на Оболони и захватила заложницу, признали вменяемойЖенщину, которая с игрушечным пистолетом ограбила банк на Оболони и захватила заложницу, признали вменяемой
Во Львове успешно прооперировали младенца, которого вертолетом доставили из УжгородаВо Львове успешно прооперировали младенца, которого вертолетом доставили из Ужгорода
Умер канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Клуб покупателей Далласа" с Макконахи и Лето
На Киевщине мужчина с пистолетом ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика
Последние новости
Подгружаем последние новости