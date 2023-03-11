Том Хенкс та Джаред Лето отримали антипремію «Золота малина»

Антипремія «Золота малина», володарів якої щороку називають напередодні вручення «Оскарів», назвала цьогорічних «переможців». Як повідомляє The Hollywood Reporter , звання найгіршого фільму року отримала «Блондинка».

Фільм отримав ще одну «нагороду» за найгірший сценарій, який написав режисер стрічки Ендрю Домінік. Видання зазначає, що «Блондинку» цього року було представлено у рекордних восьми номінаціях антипремії.