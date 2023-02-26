Два українські фільми отримали нагороди на Берлінале

Кожен фільм стосується війни.

Два українські фільми отримали нагороди на Берлінале
© Кинофестиваль Berlinale / Facebook

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на Берлінському міжнародному кінофестивалі (Берлінале), повідомляє Держкіно.

Українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі «Прокидаючись у тиші» про війну очима українських жінок та дітей, які стали біженцями в Німеччині, отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У фільмі розповідається про те, як у казармах колишньої німецької військової бази тепер живуть діти, яких тимчасово вивезли з України через війну. Граючись, вони знаходять військові символи з минулого та пов’язують їх із власним досвідом і надіями. На тротуарі вони постійно пишуть: «Путін, перестань вбивати людей».

«Ми хотіли би присудити приз фільму, який пропонує ніжний погляд на щоденні ритми зламаного дитинства. Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення», - йдеться у заяві журі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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