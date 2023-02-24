Стівену Спілбергу вручили почесного Золотого ведмедя Берлінале

Режисера нагородили за сукупність життєвих здобутків.

Стівену Спілбергу вручили почесного Золотого ведмедя Берлінале
Стівен Спілберг отримав почесного Золотого ведмедя
© depositphotos/DenisMakarenko

Американський кінорежисер Стівен Спілберг отримав почесного Золотого ведмедя Берлінського кінофестивалю за сукупність життєвих здобутків. Як повідомляє Deadline, нагороду Спілбергу вручив лідер U2 Боно, який несподівано з'явився на церемонії.

«Ця честь має для мене особливе значення, тому що я режисер-єврей. Мені подобається вірити, що це невеликий момент і набагато масштабніше, постійне зусилля зцілення зламаних місць історії, те, що євреї називали Тіккун Олам, виправлення та відновлення світу. Німецький народ продемонстрував готовність читати історію своєї країни, протистояти її урокам щодо антисемітизму, фанатизму та ксенофобії, провісників Голокосту. Інші країни, зокрема й моя власна, можуть багато чому навчитися у мужньої рішучості німецького народу діяти, щоб не допустити захоплення влади фашистами», - заявив Спілберг.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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