Організаторам скандальних п'яних вечірок у столиці вручили підозру

Ймовірно, хлопці є мешканцями Івано-Франківська.

Організаторам скандальних п'яних вечірок у столиці вручили підозру
© Нацполіція

Поліція повідомила про підозру двом організаторам «вечірок» в Києві. Ще шестеро осіб отримали повістки та поповнять ряди Збройних Сил. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у Національній поліції.

Як відомо, кримінальне провадження у поліції розпочали після оприлюднення в мережі фото та відео вечірок, на яких молоді хлопці «накачують» алкоголем та, ймовірно наркотичною речовиною, кривдять та принижують дівчат і викладають відео у закриті Telegram-канали.

Одне з таких відео напередодні оприлюднила громадська діячка та режисерка Ярослава Кравченко.

Вже сьогодні, 1 лютого, поліція встановила, де мешкають хлопці і прийшла із обшуками до помешкання.

За інформацією Ярослави Кравченко, хлопці — з Івано-Франківська. Вона також повідомила, що через небажання розголосу потерпілі відмовляються подавати заяви про злочин та свідчити проти кривдників.

Адвокатка та правозахисниця «ЮрФем» Оксана Копійчук у коментарі виданню ZMINA зазначила, що на відео, які ширяться мережею, хлопці, користуючись алкогольним або наркотичним сп’янінням дівчат, вчиняють сексуальне насильство, що є злочином проти статевої свободи та недоторканості особи.

Такі кримінальні провадження здійснюються у формі приватного обвинувачення, відповідно спершу обов’язково має бути заява потерпілої про злочин.

«Беручи до уваги створення відео, їх розповсюдження мережею, та зміст даних відео, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 301 і, статтею 301-2 і і за статтею 307 і ККУ, що не є провадженням у формі приватного обвинувачення. Відтак, розслідування щодо таких дій може бути розпочате за відсутності заяви потерпілої», — цитує адвокатку видання.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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