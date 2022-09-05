У КМДА розповіли, коли зникне смог в столиці

У столиці знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.

За інформацією рятувальників наразі триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

«Станом на сьогодні триває ліквідація пожеж поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району», - йдеться у повідомленні ДСНС.

В разі забруднення повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома

за можливості не перебувати на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За прогнозами КМДА, задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Зараз синоптики прогнозують північно-західний вітер.

У столичній адміністрації нагадують киянам про те, що зараз варто тримати вікна закритими і відмовитись від тривалих прогулянок.