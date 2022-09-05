У КМДА розповіли, коли зникне смог в столиці
Повітря в Києві зараз одне з найбрудніших у світі
У столиці знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.
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«Станом на сьогодні триває ліквідація пожеж поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району», -
В разі забруднення повітря рекомендовано:
- закрити вікна вдома
- за можливості не перебувати на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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У столичній адміністрації нагадують киянам про те, що зараз варто тримати вікна закритими і відмовитись від тривалих прогулянок.