У КМДА розповіли, коли зникне смог в столиці

Повітря в Києві зараз одне з найбрудніших у світі

У КМДА розповіли, коли зникне смог в столиці
Столиця знову в диму
© КМДА

У столиці знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на ГУ ДСНС України у Київській області.

За інформацією рятувальників наразі триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

«Станом на сьогодні триває ліквідація пожеж поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району», - йдеться у повідомленні ДСНС.

В разі забруднення повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома
  • за можливості не перебувати на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За прогнозами КМДА, задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Зараз синоптики прогнозують північно-західний вітер.

У столичній адміністрації нагадують киянам про те, що зараз варто тримати вікна закритими і відмовитись від тривалих прогулянок.


Артем Руденко, ZN.ua





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