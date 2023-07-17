Українці за кордоном: чому школярі прогулюють польські школи

Є кілька серйозних причин.

Багато українців були змушені виїхати за кордон, рятуючись від війни. За даними ООН, Польща стала однією з країн, яка прихистила найбільше біженців. Серед них багато дітей шкільного віку, інформує ZN.ua.

Українці за кордоном: чому школярі прогулюють польські школи
© freepik/freepik

Близько 200-300 тисяч дітей з України не відвідує польські школи попри перебування у цій країні. Про це пише Notes from Poland.

Натомість ООН закликає батьків віддавати дітей на навчання у місцеві школи. Польська влада при цьому розглядає можливість запровадження обов'язкового відвідування школи для дітей-біженців.

Наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку. Загалом у школи та дитсадки у сусідній країні ходили близько 180 тисяч українських учнів. А 200-300 тисяч не навчалися у місцевих школах. В ООН при цьому попереджають, що онлайн-освіта можлива лише як короткострокове рішення, бо діти мають бути соціалізовані.

Серед причин, чому більшість українських дітей не відвідує польські школи, такі:

  • класи часто переповнені;
  • мовний бар'єр;
  • часте переміщення біженців.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек раніше заявляв: у Польщі згодом можуть запровадити обов'язкове зарахування дітей-біженців до місцевих шкіл. Навіть якщо діти з України не хочуть здобувати освіту у місцевих навчальних закладах. За його словами, нове правило можуть втілити в життя вже з початку навчального року – з 1 вересня.

«Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три», – сказав він.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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