Жінка могла б врятуватися під час ракетної атаки росіян, коли б укриття відчинили – так вважає чоловік загиблої
Уламки вразили людей під зачиненими дверима сховища.
Жінка загинула, чекаючи, доки відкриють двері до укриття. Про це «Суспільному» розповів її чоловік на ім’я Ярослав, інформує
«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», –
Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття – воно, каже чоловік, було зачинене. Уламки впали тут через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема – дитина, усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості.
Київський міський голова Віталій Кличко
«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати», – каже столичний мер, – «Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно».