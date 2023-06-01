Жінка могла б врятуватися під час ракетної атаки росіян, коли б укриття відчинили – так вважає чоловік загиблої

Уламки вразили людей під зачиненими дверима сховища.

Жінка загинула, чекаючи, доки відкриють двері до укриття. Про це «Суспільному» розповів її чоловік на ім’я Ярослав, інформує ZN.ua .

«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – наводить «Суспільне» слова згорьованого чоловіка.

Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття – воно, каже чоловік, було зачинене. Уламки впали тут через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема – дитина, усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з?ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати», – каже столичний мер, – «Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно».