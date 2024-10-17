Росіянка осоромилась, назвавши одеський супермаркет "картинкою від ШІ"

Росіянка Леді Лі залишила дивний коментар під відео про супермаркет в Одесі, та насмішила українців.

Її коментар опублікувала користувачка Х Шляхтянка, інформує Апостроф.

Так, відео з супермаркетом, що оформлений в стилі картин художника Густава Клімта росіянка прокоментувала так: "Хороші картинки від штучного інтелекту".

"Росіяни думають, що наші Сільпо це Ші. лол. Убогі", - написала авторка поста.

ЇЇ твіт став вірусним, набрав майже 10 тисяч лайків. В коментарях українці жартували про інтелектуальні здібності і умови життя росіян.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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Росіянка осоромилась, назвавши одеський супермаркет "картинкою від ШІ"Росіянка осоромилась, назвавши одеський супермаркет "картинкою від ШІ"
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