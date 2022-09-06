Скандал у літаку, неадекватна росіянка вдарила дитину з України: дівчинка мала подушку з воїном ЗСУ

У літаку Відень – Валенсія стався скандал, неадекватна росіянка вдарила дитину з України.

Про інцидент розповіла мама постраждалої дівчинки Роксолана Малій на своїй сторінці у Facebook. Причиною агресивної поведінки жінки, очевидно, стало те, що у дитини була подушка з вишитим військовослужбовцем ЗСУ та російським військовим кораблем.

З її розповіді можна зрозуміти, що вона разом із дітьми була в Україні, а потім летіла з Австрії до Іспанії літаком. Коли дівчинка виходила в туалет, літня росіянка вдарила її долонею в спину.

"Селена хоче в туалет, складає столик, з сидіння перед нею просувається рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпас, який припав по спині, тому що Селена якраз розвернулась у бік проходу. Я помічаю це бічним зором, не зовсім розумію, що сталося, повертаюся до Селени... Вона виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно... Злякана виходить до туалету. -ти із заплющеними очима, начебто спить", – розповіла українка.

Шокована українка зробила зауваження росіянці, проте та вдала, що спить.

Тоді мати дівчинки покликала бортпровідника для вирішення конфліктної ситуації.

"Мадам не витримує, повертається до мене і каже: "Жінка, ваші діти невиховані!" (російською – ред.). Далі мадам несе нісенітницю, я не бачу місця для діалогу і знову англійською кажу, що розмова завершена. Доводиться повторити тричі, поки мадам нарешті перестає до мене звертатися з претензіями... 20 хвилин до посадки я сиділа на місці Селени, позаду мадам, і всередині мене відбувалася справжня війна. , і жваво уявляла, як цією самою подушкою я перекриваю дихальні шляхи мадам на момент її повної асфіксії. Цивілізована частина нагадувала мені, що я не бидло, а фантазування ще ніколи не було злочином", – поділилася українка.

Мати дівчинки написала заяву в поліцію на "мадам" із Росії.

«Нас ескортували окремо від мадам, зібрали дані та покази, інструктували з подальших дій. Відповідно до вказівок, ми далі звернулися за медичним обстеженням, яке необхідно для того, щоб подати заяву до поліції, і, власне, подали заяву до поліції», – зазначила Роксолона Малій.