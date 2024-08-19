Лідер Imagine Dragons підняв прапор України на концерті

Лідер відомого американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс вкотре висловив підтримку Україні, піднявши український прапор на своєму концерті у Чикаго 18 серпня, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на інформацію у мережі.

Співак підняв український синьо-жовтий прапор, виконуючи пісню "Walking The Wire" ("Прогулянка на дротах").

"Лідер групи "Imagine Dragons" піднімає український синьо-жовтий прапор 18.08.2024 на концерті в Чикаго", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Ден Рейнольдс підтримує Україну з перших днів російського повномасштабного вторгнення. Зокрема, на концерті Imagine Dragons співак підняв український прапор у Празі.