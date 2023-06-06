У Херсоні рівень води піднявся на два метри — глава ОВА

Ця межа може підвищитись ще на метр.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що в Херсоні рівень води через підрив окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри, інформує херсонське ЗМІ.

У Херсоні рівень води піднявся на два метри — глава ОВА
© Херсонська ОДА

"Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні, близько двох метрів. Орієнтовно, ця межа може підвищитись ще на метр. Тобто плюс три метри – максимальне, що може відбутися при такому витоку води. … Є загроза більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано дамбу і близько за годину ми можемо побачити в Херсоні на ще плюс три метра підвищення рівня води і це вже критична ситуація. На зараз такої ситуації немає. Це найгірший варіант, який може бути", – пояснив Прокудін, інформує ZN.ua.

Він прогнозує, що після максимального підняття вода піде море чи лиман.

Нині тримає евакуація населення з області.


Анна Конюченко, ZN.ua





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