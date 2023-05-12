У Києві на одній із водопровідних станцій презентували обладнання для покращення процесу знезараження води

У п'ятницю, 12 травня, на Деснянській водопровідній станції фахівці "Київводоканалу" презентували пілотну установку для відпрацювання технологій очищення і знезараження води.

Про це KВ стало відомо з повідомлення КМДА.

"Це обладнання розроблене за підтримки німецьких партнерів – науковців Інституту комунальної інфраструктури. Воно має допомогти оперативно моделювати технології знезараження води, відповідно до поточного стану річок та різних факторів впливу", – йдеться в повідомленні КМДА.

Як підкреслили у пресслужбі, у столиці неухильно дотримувалися стратегії запровадження інноваційних технологій, щоб замінити технологію очищення хлором.

"Нове обладнання дозволить фахівцям оперативно підбирати режими водопідготовки та дози реагентів залежно від сезонних коливань якості води у річці, ефективно вивчати напрацювання щодо новітніх методів і технологій знезараження та очищення води. Застосовують установку зараз на Деснянській водопровідній станції, що забезпечує водопостачання 60% споживачів столиці", – наголосили у КМДА.

Також додали, що за потреби установка може бути вдосконалена, про це є домовленість із німецькими партнерами.

"Ми будемо використовувати комплексний підхід, адже заміна одного реагенту без зміни технологічних процесів може не дати бажаного результату. Кияни можуть бути впевнені, що рішення щодо модернізації Деснянської станції буде оптимальне і виважене", – зазначили у КМДА.

Фото: КМДА